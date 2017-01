Congo-Brazzaville: Catastrophes naturelles - Le gouvernement au chevet des populations de Nyanga et Mayéyé, dans le sud du pays

La ministre des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité, Antoinette Dinga Dzondo, a lancé le 28 décembre dernier à Bihongo, à 18 km de Nyanga, dans le département du Niari, l'opération de reconstruction des maisons détruites lors du passage d'un vent violent et d'une tornade les 11 et 17 décembre

A la tête d'une forte délégation, la ministre en charge de l'Action humanitaire a procédé, pendant son séjour de quatre jours à Nyanga, au lancement des travaux de reconstruction de 40 maisons rasées par cette catastrophe naturelle. En effet, ces pluies ont laissé 187 personnes sans-abris et fait sept blessés graves pris en charge au Centre de santé intégré (CSI) de Nyanga. Ainsi, le village de Bihongo est la première localité du pays à expérimenter cette opération louable initiée par le gouvernement, par le canal du ministère en charge des questions humanitaires. Pour sa mise à exécution, Antoinette Dinga Dzondo avait à sa disposition 140 tonnes de ciment, 3000 tôles, 700 chevrons, 380 lattes, 400 planches de coffrage, plus de 200kg de pointes, 40 brouettes, une trentaine de pioches...

Préoccupé par la question de logement des Congolais, surtout des victimes des catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme, le gouvernement met un accent tout particulier sur l'action humanitaire et le développement, en réfléchissant aux moyens de faire en sorte que chaque Congolais, surtout vulnérable, bénéficie d'une habitation décente à moindre coût ?

« Le président de la République, son excellence Denis Sassou N'Guesso et le Premier ministre, chef du gouvernement qui, ayant été saisi du sinistre causé dans votre village, m'ont envoyé pour vous apporter une assistance. Il ne s'agit pas de la remise du matériel mais de la reconstruction des maisons détruites. Nous allons ensemble reconstruire les maisons que vous allez dorénavant habiter dans les jours qui suivent », a déclaré Antoinette Dinga Dzondo.

Pour la réalisation de cette opération, l'Etat prend en charge le matériel de construction, les maîtres maçons et les charpentiers. Les bénéficiaires faciliteront quant à eux, le travail des ouvriers sur le chantiers en mettant à leur disposition la nourriture, le logement, l'eau et autres commodités. En effet, en deux mois, sortiront de terre, quarante maisons de trois chambres, un salon et une véranda. Avant de quitter Bihongo, la ministre a supervisé personnellement les travaux de traçage, de fouilles, de fondation et de pose de première brique.

Des dons en faveur des populations de Bihongo et de Nyanga

En marge de son séjour à Nyanga, la ministre a distribué des jouets aux enfants de Bihongo et de Nyanga-centre. Ainsi, plus de 500 enfants ont bénéficié gratuitement de jouets et partagé le repas de Noël avec la ministre. Un don de médicaments a été également fait au CSI de Nyanga. L'acte posé par la ministre a été salué par le directeur département de la santé du Niari, le Dr Joseph Mountou. Les personnes de troisième âge et les femmes veuves de Bihongo ont également reçu des pagnes des mains de la ministre.

33 maisons des cinq villages de Mayéyé également concernées

La deuxième étape de cette opération concerne la reconstruction de 33 maisons des cinq villages de Mayéyé, dans le département de la Lékoumou, victimes également d'un vent violent et d'une tornade le 15 décembre dernier.