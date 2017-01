Congo-Brazzaville: Vie des partis - Pe PCT projette son congrès ordinaire après les élections de 2017

Le Parti congolais du travail (PCT) a annoncé, le 30 décembre, à Brazzaville lors de la clôture de la 6e session ordinaire du comité central, qu'il organisera son 5e congrès ordinaire tant attendu courant 2017.

« Les membres du comité central, après un débat franc et militant, ont convenu de projeter l'organisation du 5e congrès du PCT après les élections prévues en 2017 », précise le comité central du PCT dans le communiqué final publié à cet effet. La tenue de ce congrès ordinaire, qui a échoué en 2016, comme prévu lors du 6e congrès extraordinaire, permettra au PCT de rattraper le retard et, surtout, d'apaiser les inquiétudes des uns et des autres.

Dans ce communiqué final, le comité central a fait savoir qu'avant ces élections, il organisera une session extraordinaire afin de mieux les préparer. Lors de cette réunion, le comité central du PCT a aussi examiné la situation sécuritaire qui prévaut dans le département du Pool, pour laquelle il a invité le gouvernement à trouver des solutions. «Le comité central du PCT condamne avec force les actes terroristes perpétrés par le pasteur Ntoumi et des Ninjas, et il demande au gouvernement de tout mettre en œuvre afin de rétablir l'ordre public, la sécurité et la paix dans ce département », relève le communiqué final de cette réunion.

Au cours de ces assises, dirigées par le secrétaire général, Pierre Ngolo, le comité central du PCT a aussi examiné et adopté, entre autres, la fiche synthèse de l'action du parti, exercice 2016; le rapport de la Commission nationale de contrôle et d'évaluation ainsi que la feuille de route du bureau politique. Cette feuille de route définit les grands axes de l'action que le parti mènera tout au long de l'année 2017.