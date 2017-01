Sénégal: Les députés valident le projet de loi sur la refonte partielle des listes électorales

S agissant du dépôt des listes, il a souligné qu'en cas de manquements mineurs (erreurs matérielles, pièces non légalisées) lors de la procédure de réception matérielle des dossiers de candidatures, il sera possible d'inviter les candidats à y remédier.

En tout état de cause, "les élections ont lieu entre les 60 jours et les 20 jours qui précédent la fin du mandat des députés, fixé au 30 juillet 2017", a-t-il rappelé.

Il a souligné que cette date est républicaine et que les préoccupations de type sociologique comme le Ramadan ne sont pas du ressort et de la responsabilité de son département.

Il a expliqué que cet objectif est "un seuil à partir duquel le fichier est considéré comme objectivement valable". Si toutefois l'objectif n'est pas atteint, on votera avec le fichier qui existe et qui est mis à jour en prenant en compte les nouveaux électeurs.

