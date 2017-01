Sénégal: FESNAC - Ziguinchor se classe 1ère et remporte le Grand Prix "Douta Seck" (officiel)

Le FESNAC est une des recommandations du colloque sur "les convergences culturelles au sein de la nation sénégalaise", tenu à Kaolack du 8 au 13 juin 1994. Les huit premières éditions ont eu lieu à Thiès (1997), Dakar (1999), Ziguinchor (2001, interrompue suite au décès du président Léopold Sédar Senghor, et 2003), Tambacounda (2005), Saint-Louis (2007, interrompue après le décès de Serigne Saliou Mbacké, et 2012), Kaolack (2015).

L'édition de Kolda a marqué la première année d'annualisation du FESNAC, initialement organisé tous les deux ans. Selon les autorités, les objectifs visés sont entre autres "la restitution du patrimoine culturel dans sa richesse mais aussi dans son dynamisme et son évolution : enracinement et ouverture (apprendre à se connaître pour mieux s'ouvrir aux autres cultures)".

Lors de la cérémonie des vœux organisée lundi à Ziguinchor, le gouverneur de Ziguinchor Al Hassan Sall a salué "une région qui avance sur le plan culturel, artistique, sportif et économique", avant de "féliciter les lauréats et la structure d'encadrement qu'est le centre culturel régional".

Près de près de 800 festivaliers venus de toutes les régions du pays ont à qui mieux mieux fait montre d'ingéniosité à travers des expressions artistiques axées sur la danse, le théâtre et la musique, les troupes ayant "rivalisé de création et de créativité pour montrer le riche potentiel culturel des différents terroirs".

La neuvième édition du Festival national des arts et cultures (FESNAC) s'est déroulé du 27 au 31 décembre dernier dans la région de Kolda, sous le thème : "Patrimoine culturel, tourisme et développement durable".

Ziguinchor — La région de Ziguinchor (sud) s'est classée première à la neuvième édition du Festival national des arts et de la culture (FESNAC), remportant le Grand Prix "Douta Seck", le premier prix en théâtre et le troisième prix en danse, a appris l'APS, lundi.

