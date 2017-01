Madagascar: Météo - La saison des pluies commence enfin... et la montée des eaux aussi !

Le service de la météorologie annonce des jours de pluie. Une bénédiction pour les agriculteurs mais un calvaire pour la population des bas quartiers.

La pluie s'est invitée, et en force, avec la venue de la nouvelle année. Tout le monde, dans la capitale en particulier, l'a remarqué depuis le 31 décembre dernier. Une forte pluie s'est abattue sur certains quartiers de la capitale. Et cela va continuer d'après le service de la météorologie de Madagascar. « Il y aura de la pluie jusqu'au 4 janvier. Le jeudi 5 de ce mois serait marqué par une pause avant la reprise le 6 prochain » a annoncé un responsable auprès dudit service. Les causes seraient la formation d'une dépression dans le canal de Mozambique additionnée par le minimum résiduel de la zone perturbée. Cette dernière qui a failli provoquer un cyclone selon toujours les dires du responsable mais qui ne l'est plus. « Nous ne courrons plus ce risque » a-t-il affirmé. Avant d'ajouter toutefois que « toutes les conditions sont enfin réunies pour la tenue de la saison des pluies ».

Montée des eaux. La pluie rime avec montée des eaux. Une situation qui est tristement habituelle. Mais qui pourrait être évitée s'il y a la volonté. En effet, avec cette annonce de la tombée des pluies, les bas quartiers vont avoir leur lot de souffrances annuelles où insalubrité, risque d'épidémie, eaux nauséabondes et boueuses se mêlent. Et ce qui s'est passé dans le quartier d'Ampefiloha, d'Andravoahangy, de Besarety et de Petite Vitesse hier en est de bonnes illustrations. L'eau est montée à un certain niveau, jusqu' à atteindre les genoux des passants. Et encore une fois, les faits prouvent les limites des canaux d'évacuation de la capitale. Des situations tant décriées mais dont les solutions ne semblent pas encore être trouvées.

Cultures. Outre les limites des infrastructures d'évacuation des eaux, la montée des eaux est également causée par la manie de la plupart des citoyens de jeter leurs ordures dans les canaux ou encore les égouts. Une habitude qui concerne toutes les couches sociales de la société. Il n'est en effet pas rare de voir des personnes, au volant de leur V8, jeter des cartons de pizza ou encore des sachets de chips comme si de rien n'était. Comme il n'en est toujours pas rare de voir des « petits peuples » jeter des choses sur les chaussées. Et ce, malgré les sensibilisations et informations sur le savoir-vivre ou encore pour la lutte pour la sauvegarde de l'environnement. En tout cas, il faut beaucoup d'efforts pour que cessent ces agissements irresponsables.

Changements climatiques. Tout le monde s'accorde à le dire, « la saison des pluies a connu un retard cette année ». Une situation qui pourrait avoir comme cause des pressions endurées par l'environnement. Ces dernières également provoquées par « les exploitations abusives des forêts et des ressources naturelles du pays ». Mais dont les répercussions se sentent de plus en plus dans les régions de la Grande Ile et en particulier dans la capitale. Le niveau d'étiage ne permettant pas à la Jirama de produire de l'électricité dans les centrales hydroélectriques comme Andekaleka et Mandraka.