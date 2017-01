Madagascar: Délestage - Quelles seraient les prochaines explications ?

Conséquences. Faudrait rappeler que les premières conséquences du délestage sont la hausse du niveau d'insécurité, les pertes économiques ou encore les destructions de matériels. Ce qui pénalisent considérablement le quotidien des Malgaches. Etant donné que la saison des pluies a enfin commencé et que le problème de niveau d'étiage devrait être réglé, l'on se demande quelles autres causes les responsables de la Jirama trouveront pour « expliquer » les prochains délestages ? Sachant que l'habitude pour beaucoup de responsables c'est d'expliquer les causes des problèmes et non de proposer des solutions.

Contre les promesses faites par un responsable adjoint auprès de la direction générale électricité de la Jirama, le délestage a encore frappé durant la fête de la Saint-Sylvestre. En effet, d'Antananarivo à Majunga en passant par Antsirabe, la coupure d'électricité a, en partie, plombé, l'ambiance de la fête de fin d'année. Dans la capitale, les quartiers comme Itaosy ont vu l'électricité coupé à plusieurs reprises. La situation, dans la majeure partie des cas, trouverait son origine, soit dans le manque de carburant pour faire fonctionner les groupes électrogènes, soit dans le niveau d'étiage dans les centrales de production hydroélectriques.De «simples excuses » selon la majorité des citoyens fatiguée par la situation dont la solution et l'arrêt définitif ne semblent toujours pas à venir. Sauf, si les promesses tenues par les différents responsables seront enfin tenues qu'il « n'y aura plus de délestage ».

