Madagascar: Grand'messe d'Iavoloha - Ravalomanana et Ratsirahonana seront présents

La population s'attend à des dispositions adéquates prises par les tenants du pouvoir concernant notamment le volet social

La présentation de vœux des corps constitués et du corps diplomatique au couple présidentiel aura lieu le 6 janvier prochain au Palais d'Etat d'Iavoloha. Selon des indiscrétions, 1300 invités sont prévus assister à cette cérémonie, parmi eux, les anciens chefs d'Etat. Toujours est-il que seul Marc Ravalomanana sera présent. Norbert Lala Ratsirahonana y sera probablement de la partie. D'ailleurs, lors de la précédente présentation de vœux, seuls ces deux anciens chefs d'Etat ont répondu présent. Toujours à propos de la cérémonie du 6 janvier, l'ancien Président de la Transition Andry Rajoelina même s'il est encore dans le pays, ne va pas y assister. En ce qui concerne les anciens Présidents Zafy Albert et Didier Ratsiraka, il se pourrait aussi qu'ils boudent cette cérémonie.

Somme faramineuse. Même si le nombre des invités a été revu à la baisse par rapport à l'année dernière qui a avoisiné les 1 500 invités. Mais, il n'empêche que le nombre de 1 300 invités pour 2017 n'est pas non plus négligeable. Des dépenses jugées non indispensables vu l'extrême pauvreté d'une frange importante de la population malgche. D'ailleurs, l'année dernière l'association Wake-Up Madagascar a revendiqué l'annulation de ce festin. Malgré tout, la cérémonie a eu bel et bien lieu. Lors de cette présentation de vœux, le Chef de l'Etat va dresser un bilan de l'année écoulée.

Les deux Sommets, à savoir le Comesa et celui de la Francophonie qui se sont tenus dans la Grande Ile seront notamment cités. Il ne va pas manquer également de parler de la conférence des bailleurs de fonds et investisseurs privés pour Madagascar. Il a été ainsi annoncé que Madagascar va bénéficier de 10,2 milliards de dollars. Une somme faramineuse mais la question que bon nombre d'observateurs se posent est-ce qu'elle va profiter à l'ensemble de la population malgache, notamment du point de vue social ? Dans tous les cas, le Président, lors de son message de Nouvel An, a reconnu les difficultés que les Malgaches ont rencontrées dans leur vie quotidienne en 2016.