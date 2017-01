Madagascar: Ambositra - De l'eau potable et une nouvelle école pour Amboniarivo

La dotation en infrastructures qui s'est récemment déroulée tombe dans ce cas à point nommé. Initiative citoyenne, d'un natif de la région John Randriamampiherika, cette action a pu permettre de ramener l'eau potable dans les foyers des habitants d'un côté, mais également et surtout, va aider à doter les enfants de ladite commune dans leur éducation de l'autre. Ainsi, cinq bornes-fontaines et un bâtiment doté de quatre salles de classe ont été donnéq à la population d'Amboniarivo, et ce afin d'améliorer leurs conditions de vie. Des infrastructures « d'une valeur de 10 millions d'ariary provenant de donateurs natifs de la commune et dont environ 1% seulement provenaient de la caisse de la commune » selon les explications de John Randriamampiherika. Saluée par les habitants, notamment par le président du « fokontany » d'Amboniarivo, cette initiative permettrait d'alléger les difficultés endurées par la population durant leur vie quotidienne.

