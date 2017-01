Madagascar: Expo-photo - « Alaotra une vision partagée », de Tanà à Antsirabe !

Il y a trois mois, Arnaud De Grave et Arifidy Rafalimanana dévoilaient en grande première le fruit de plusieurs mois de travail, à Tana, à l'IFM Analakely précisément. Aujourd'hui, ils continuent leur voyage à quelques kilomètres de la Capitale. Les deux photographes vont exposer « Alaotra, une autre vision » à Antsirabe. Ce sera du 4 au 20 janvier à l'Alliance Française.

Leur propre vision, leur propre sensibilité et leur propre culture face aux activités humaines qui se déroulent à Alaotra... C'est ce que Arnaud De Grave et Arifidy Rafalimanana mettent en lumière à travers leur expo commune. Au cours de deux séjours à Madagascar (juin 2014, octobre-décembre 2014), Arnaud De Grave a produit une banque d'images en utilisant entre autres les techniques de photographie participative mises au point pour le projet AlaReLa. Cela lui a permis d'aller à la rencontre des acteurs de la vie autour du lac et d'intégrer leur vision des choses aux images finales. Quant à Arifidy Rafalimanana, il a accompagné Arnaud De Grave au cours de son deuxième séjour pour livrer à son tour sa propre vision des mêmes sujets. En faisant un tour du lac, ils ont collaboré lors des prises de vue.

Le projet AlaReLa. Alaotra Resilience Landscape est un projet de recherche qui analyse la manière dont le système socio-écologique surmonte les divers changements dont la zone d'étude est le bassin versant du Maningory contournant le lac Alaotra. Divers types de changement sont sujets à des travaux de recherche afin de mieux comprendre le fonctionnement du système : le changement à l'échelle environnementale, le changement économique, le changement social et le changement politique. Le projet a pour objectif d'aider les parties prenantes (d'une part les paysans et d'autre part les décideurs) à mieux équilibrer la conservation et le développement. « Alaotra, une vision partagée », à découvrir à l'Alliance Française Antsirabe, du 4 au 20 janvier.