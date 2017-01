Madagascar: Peinture - Raparivo, un voyage aux multiples périples...

Plus d'une quarantaine de tableaux embelliront, encore une fois, la Salle Gisèle Rabesahala de la Bibliothèque Nationale Anosy durant cet évènement. Mise à part l'exposition, des ateliers sont organisés par l'Office National des Arts et de la Culture avec le Ministère de la Culture, de la Promotion de l'Artisanat et de la Sauvegarde du Patrimoine. Un apprentissage de dessin, de peinture ainsi que d'origami. Une occasion pour les novices de découvrir les œuvres de ce doyen des peintres et plasticiens malgaches et pour les érudits d'apprécier ce qui les passionne. Entrée libre pour les intéressés.

Pittoresque, elle se composera de peintures classiques figuratives et réalistes mettant en scène des images de la vie quotidienne malgache ainsi que des paysages ou des villes de Madagascar qu'il a déjà visitées au cours de sa carrière de photographe. Elle emmènera alors ses visiteurs dans un voyage aux multiples périples à travers la Grande Ile. Cette présentation a, déjà, débuté hier et se terminera ce vendredi 13 janvier.

