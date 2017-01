Madagascar: Concerts et tournées - Les artistes malgaches en Europe !

Janvier, un mois où rien ne se passe dans le milieu musical, du moins au pays car à ce moment de l'année, les artistes retrouvent leurs fans de la diaspora. Qui sont ces artistes en tournée en Europe ?

Njakatiana, les fêtes en Europe, une tradition. Depuis des années, l'interprète de « Mifalia fa Malagasy » passent le mois de décembre et tout le mois de janvier en Hexagone et continue même parfois son périple jusqu'aux Etats-Unis. Cette année, il n'a pas fait exception à la règle. Il a ainsi retrouvé ses inconditionnels en Europe. Et ce n'est pas terminé, puisque le chanteur prévoit encore de s'y produire pour deux dates. Ayant commencé sa tournée avec le DJ Dina, il poursuivra celle-ci avec ce professionnel du mix. Le 14 janvier, il mettra le cap à Lyon. La semaine suivante, il prendra la direction de Toulouse. Njakatiana ne rentrera au pays qu'au mois de février. D'ailleurs, son retour sera marqué par un évènement d'une très grande envergure. Célébrant cette année ses vingt-cinq ans de scène, l'auteur de « Inona ary ty ?», prévoit de donner un grand concert au Palais des Sports le 12 février. Un concert qui, sans nul doute, sera aussi spectaculaire que ceux qui ont bâti sa carrière et marqué ses débuts. Un quart de siècle de scène, cela se fête effectivement en fanfare !

Nina's, Big MJ... de Lyon à Marseille. Ils sont loin du pays mais leur cœur y est resté. Raison pour laquelle les Malgaches en France, à la fin et au début de l'année, font souvent venir chez eux des artistes de la Grande Ile, pour leur faire vivre l'ambiance d'un concert malgache dans leur ville d'adoption. Après une soirée du réveillon inédite, Nina's sera donc de nouveau sous les feux des projecteurs les 7 et 13 janvier. D'ailleurs, son groupe est au grand complet. Très appréciés par la diaspora, Big MJ et sa femme Arnaah sont également en France. Ce 7 janvier, le couple retrouvera les Lyonnais. Ndondolah & Lucia, quant à eux donneront un concert à Marseille, toujours ce week-end, avec Lôla. Invités par les Malgaches au Canada et aux Etats-Unis, Bodo, au mois de décembre, a donné des spectacles inédits pendant lesquels elle a repris et chanté en chœur tous ses grands succès. Aujourd'hui, elle ne pense pas encore au retour mais va mettre, comme ses collègues, le cap en France. Les dates, pour sa tournée européenne, n'ont cependant pas encore été dévoilées, du moins, pour le moment.