Madagascar: Lendemain de fêtes - Reprise au ralenti

Boutiques fermées, rues dégagées et circulation fluide, hier, puisque dans nombre d'activités, les entreprises ont choisi de s'accorder une petite pause après les fêtes.

Réveil difficile, hier, pour ceux qui ont un peu forcé sur la bouteille lors du réveillon du Nouvel An. Une gueule de bois qui fait regretter (ou non !) les excès de la veille. Quant à ceux qui ont consacré la veille et la nuit de la Saint-Sylvestre au travail, l'heure était, hier, au repos bien mérité. Pas de reprise du travail donc, si l'on en juge par ces rideaux de fer baissés sur les devantures des boutiques et des commerces un peu partout à Antananarivo. Même les quartiers de Behoririka et d'Analakely, réputés pour leur ambiance de capharnaüm quasi-permanente, a affiché un calme inhabituel, digne d'un dimanche après-midi. Presque aucun magasin n'a ouvert ses portes. Idem pour le marché du camp Pochard à Soarano, et ailleurs où la même atmosphère de calme était palpable, comme si la ville peinait à se réveiller !

Congé. Dans les bureaux, les départs en congé en ce début d'année sont assez nombreux si l'on se réfère aux bureaux de l'administration, désertés d'un certain nombre de leurs occupants, tandis que les usagers étaient plutôt peu nombreux à venir pour un service. Il en est de même dans les entreprises privées où les employés sont nombreux à avoir choisi le début d'année, ou alors la fin décembre jusqu'à la fin de la première semaine de janvier, pour partir en congé. Bien entendu, dans les limites du possible pour permettre à ces entreprises d'assurer leurs activités habituelles, à moins qu'il ne s'agisse d'un congé annuel durant lequel tout le personnel, ou presque, part en congé pendant quelques semaines.

Retour à la normale. Avec cette reprise au ralenti, il était prévisible que la circulation renoue avec une fluidité qui lui était inconnue depuis bien longtemps. Les automobilistes étaient agréablement surpris de rouler dans des rues assez peu fréquentées. Bref, parcourir les rues d'Antananarivo était assez agréable, hier, mais la situation ne durera pas bien longtemps avec les reprises, dès aujourd'hui, des diverses activités professionnelles. L'on s'attendra ainsi à ce que les rues soient à nouveau encombrées, avec leur lot de ralentissement... et d'énervement ! Les rentrées des écoliers, prévues dès cette semaine pour certains établissements, complèteront le tableau pour faire retrouver à la capitale son rythme habituel.