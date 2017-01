Madagascar: Athlétisme - Calendrier 2017 - Le mondial en Grande Bretagne en vue

La fédération malgache d'athlétisme priorise les compétitions de l'IAAF. La participation aux Jeux de la Francophonie d'Abidjan dépendra surtout de l'État.

Le calendrier pour la saison sportive 2017 sera très chargé pour la fédération malgache d'athlétisme. Vingt-deux compétitions et activités seront au programme, cette année, dont onze locales et onze internationales.

« Nous priorisons et assurerons plutôt les compétitions de l'IAAF. Les Jeux de la Francophonie est dans notre calendrier cette année mais vu que ce sont des Jeux Politiques, notre participation dépendra de l'État », a précisé le directeur technique national de la Fédération malgache d'athlétisme, Tsiry Rakotomalala. Après avoir abrité le sommet de la Francophonie l'année dernière, les fédérations concernées aux Jeux de la Francophonie qui se tiendront du 21 au 25 juillet en Côte d'Ivoire sont tout de même confiants au sérieux de l'État à la participation de Madagascar à ce grand rendez-vous des pays francophones.

Huit autres rendez-vous figurent sur la liste des compétitions au programme du premier semestre, à commencer par les 10 km de Mamoudzou à Mayotte en mars et le championnat du monde de cross country en Ouganda le 26 mars. Trois meetings sont programmés pour le mois d'avril à savoir le Meeting d'Etang Salé de La Réunion, celui de Maurice puis de la Réunion.

Événement local

Deux sommets continentaux jeunes marqueront les deux derniers mois du premier semestre, en l'occurrence le championnat d'Afri- que U18 en mai et celui U20 en juin. Il ne reste plus que deux sorties internationales après les Jeux d'Abidjan, le championnat du monde en Grande Bretagne du 4 au 13 août et l'habituel Relais marathon de St Benoit le 11 novembre à La Réunion.

Quant aux activités locales, la fédération ouvre la saison comme chaque année par la course de promotion de la discipline, ouverte au public, dénommée « Athlétisme pour tous » prévue le 29 janvier. Le sommet national de cross country aura lieu en février, et deux autres championnats, celui du Trail sur une distance de 30 km et celui du semi-marathon se dérouleront au mois de mai. Depuis des années, la fédération malgache célèbre comme tous les autres pays membres de l'IAAF au mois de mai la journée mondiale de l'athlétisme qui se tiendra, cette année, à Antsiranana, après l'édition 2016 à Mahajanga.

Les championnats de Madagascar sur piste auront lieu, pour leur part, du 9 au 11 juin pour les jeunes et du 16 au 18 juin pour les catégories confondues, au stade d'Alarobia. Comme à l'accoutumée, la fédération boucle en beauté la saison par le marathon international de Tanà qui se tiendra au mois d'octobre.