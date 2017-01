Afrique: Dans la tanière - Place au boulot !

Les Léopards ont choisi de se pré parer, comme en 2015, au Centre d'Excellence de la CAF à Mbankomo. Sur les 35 joueurs présélectionnés par Hugo Broos en vue de la CAN 2017, sept joueurs avaient décliné l'invitation pour diverses raisons. Et n'ont pas, pour le moment, été remplacés.

Et c'est ce matin que démarrent les entraînements au stade annexe de l'Omnisports, en attendant plus de précision. L'occasion certainement de faire le point sur les arrivées, même si durant ces derniers jours, on a aperçu une bonne partie du contingent d'Hugo Broos dans différents tournois dans la capitale, la plupart des championnats étrangers étant en pleine trêve. Ce stage d'une dizaine de jours prévoit des matchs amicaux, dont le premier, ce jeudi après-midi, au stade Ahmadou Ahidjo face à la RDC.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.