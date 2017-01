Congo-Brazzaville: La rigueur annoncée par le président diversement appréciée

Le pays n'est pas fait seulement de fonctionnaires. Il y a la dette intérieure dont on ne parle pas, les entreprises liquidées et en cours de liquidation, on n'en parle pas ».

Son message a été diversement apprécié et interprété par les Camerounais : « Je pense vérité par rapport à la manière de faire et puis rigueur par rapport à l'avenir parce que pour pouvoir se mouvoir dans le temps, il faut prévoir.

Adressant les vœux à ses concitoyens, le président Denis Sassou-Nguesso leur a annoncé que 2017 sera « l'année de la rigueur et de la vérité ». Il a affirmé qu'en 2017, « la situation économique du pays sera plus rude qu'en 2016 ».

Le Congo-Brazzaville a connu une situation socio-économique défavorable en 2016 en raison de la baisse drastique des cours du pétrole, sa principale ressource. Et le pays ne devrait pas bénéficier d'une situation beaucoup plus favorable en 2017, à en croire le président Denis Sassou-Nguesso.

