Algérie: CAN 2017 - Le sélectionneur de l'Algérie conforte le "Qatari" Bounedjah

Deux (2) dangereux terroristes ayant rejoint les groupes terroristes respectivement en 1995 et 1996, ont… Plus »

"Vraiment, c'est un top player, il sait marquer et il fait marquer aussi", a insisté le reporter sportif qatari, intarissable d'éloges sur l'attaquant algérien meilleur buteur de la Coupe de la CAF 2015 avec six réalisations.

"Il fait partie avec l'Espagnol Xavi son coéquipier à Al Saad et du Marocain Youssef El Arabi, des grandes stars de la saison et du championnat", a ajouté le journaliste qatari en marge de la Supercoupe d'Italie remportée vendredi 23 décembre par le Milan AC face à la Juventus Turin aux tirs au but (1-1 et 4 TAB 3).

Insistant sur son attaquant sélectionné pour la phase finale de la CAN et qui sera en concurrence avec Islam Slimani de Leicester (élite anglaise) au poste d'attaquant de pointe, le technicien belge indique que "c'est un buteur, ce n'est pas Messi mais il est efficace".

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.