Cameroun: Dr Ibrahim Moubarak Mbombo - « Nous avons plus que jamais besoin d'unité »

Comment appréciez-vous le fait que certains compatriotes mettent à mal le vivre-ensemble connu jusqu'ici ? Depuis 2015, nous avons vu venir ce problème. Des indices s'accumulaient pour démontrer la volonté de certains de manipuler et d'instrumentaliser des manifestations de revendications.

Des gens y ont travaillé depuis plusieurs années et nous l'avons remarqué et fait savoir. Notre dernier prêche du Ramadan, en juillet 2016, avait par contre souligné que ces trois dernières années, jusqu'à 2019, sont capitales pour notre pays. Nous avons plus que jamais besoin d'unité pour continuer les chantiers entamés et ouvrir de nouveaux. On ne peut donc que rejoindre le chef de l'Etat pour rejeter fermement les appels à la division et consolider l'unité historique de notre pays. Qu'est-ce qui pourrait néanmoins être fait pour améliorer ce vivre-ensemble ? Les chefs religieux comme le reste de la société civile peuvent jouer un grand rôle de sensibilisation. Nous devons passer un message de citoyenneté et de cohésion.

Quelle que soit la religion ou la langue que nous pratiquons, d'où qu'elle vienne, nous sommes dans ce pays et nous vivons au Cameroun. Nous devons donc penser aux moyens de vivre-ensemble. Il importe que les religieux soient des relais des messages d'unité et de citoyenneté. Depuis 2009, nous l'avons fait pour prévenir et contenir la secte Boko Haram. On peut dupliquer cela au Nord-Ouest et au Sud-Ouest. Pareillement, les pouvoirs traditionnels peuvent se mettre à la même tâche. Surtout pour ce qui concerne l'arrière-pays où généralement on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Nous devons utiliser tous les canaux de communication y compris les langues du pays. Cela dit, les pouvoirs publics doivent offrir plus de choses concrètes aux populations. L'ouverture des centres de formation professionnelle et technique de Limbe, Douala et Sangmelima est une très bonne nouvelle à cet égard. C'est en formant plus de techniciens capables de créer des richesses que nous allons améliorer le sort de chacun. Nous appelons aussi à plus de correction morale pour ceux qui dirigent et à une recherche systématique des voies de dialogue qui rapprochent gouvernants et gouvernés.

Le bilinguisme, l'unité nationale ont posé les bases fondamentales de notre pays. Comment les préserver ? Il y a déjà eu un cadre que le gouvernement a mis en place et dans lequel le bilinguisme se développe. Aujourd'hui, les enfants des régions francophones vont en masse dans les écoles anglophones. L'inverse ne se constate pas. Cela veut dire que les Camerounais ont choisi cette tendance et c'est une bonne chose qui mérite d'être accompagnée. Les ministères en charge de la culture et de la jeunesse devraient s'accorder pour organiser des échanges réguliers entre jeunes des différentes parties, que l'on aille vers le nord ou le sud, en région anglophone ou ailleurs. Cela peut se faire dans des camps de vacances d'un mois. Ainsi pourrait se dégager une culture nationale et se bâtir un sentiment patriotique. Il faut ensuite que l'éducation au civisme et à la conservation du bien qu'est notre territoire soit une pratique systématique dans les interventions de tous les leaders, qu'ils soient politiques ou non.