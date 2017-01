Congo-Kinshasa: Henri-Thomas Lokondo appelle à l'application rigoureuse de l'accord du Centre interdiocésain

Le député Henri-Thomas Lokondo appelle les membres de la Majorité présidentielle (MP) et de l'opposition à appliquer, de manière rigoureuse, l'accord signé samedi 31 décembre au Centre interdiocésain. Selon lui, le texte ainsi signé est inclusif.

Intervenant sur Radio Okapi mardi 3 janvier, Henri-Thomas Lokondo a déclaré:

«J'appuie cet accord qui a été obtenu suite aux bons offices efficaces de la CENCO avec l'appui actif du chef de l'Etat. C'est signé, et il faut que l'on applique. La Majorité a signé sous réserve. Mais signer sous réserve n'annule pas la signature. Il faut que l'on applique rigoureusement et strictement ce qui a été fait par deux pôles représentatifs: un pôle qui est incarné par le chef de l'Etat et un autre par Tshisekedi».

Pour lui, il ne faudrait plus qu'on aille des négociations en négociations ou de dialogue en dialogue, étant donné que ces négociations ont mis face à face les deux grands pôles représentatifs de la RDC, la Majorité et le Rassemblement.

«Fondamentalement, les concertations qui ont eu lieu au Centre interdiocésain se faisaient entre le Rassemblement et la MP, ou mieux entre Kabila et Tshisekedi. D'un côté, Kabila incarne la Majorité et de l'autre côté, Tshisekedi n'est plus une icône, il est devenu un esprit. C'est lui qui détermine le baromètre du côté de l'opposition», a constaté Henri-Thomas Lokondo.

Pour lui, l'on ne peut pas se réfugier derrière le manque de l'inclusivité pour rejeter cet accord.

«L'inclusivité dans le contexte actuel ne doit pas être définie de façon littéraire ou arithmétique, mais de façon politique. S'il y a eu ce deuxième round de négociations, c'est parce que le Rassemblement n'avait pas participé au dialogue organisé à la cité de l'Union africaine», a précisé Henri-Thomas Lokondo.