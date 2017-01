Afrique du Sud: Une série TV pour sensibiliser les jeunes à la lutte contre le SIDA

Il s'agit d'une série phare de la chaine MTV, consacrée à la sensibilisation au VIH-sida, et qui a obtenu de nombreux prix. Après le Kenya et le Nigeria, le téléfilm cible aujourd'hui la jeunesse sud-africaine dans un pays où le taux de prévalence du VIH-sida dépasse les 19%, selon l'Onusida.

Shuga débarque à Johannesburg. La nouvelle série a été filmée le mois dernier dans le quartier étudiant du centre-ville, à deux pas de la prestigieuse université de Witwatersrand, surnommée « Wits ».

Pour l'actrice sud-africaine Mohau Mokoatle, qui joue le rôle d'une jeune lycéenne, Bongi, la série permet d'ouvrir le dialogue : « Il s'agit de faire en sorte que parents et adolescents puissent s'assoir et parler du VIH-sida et des problèmes auxquels sont confrontés les jeunes. Quand une émission comme celle-ci est diffusée dans une communauté, ou dans un foyer, cela provoque forcément un débat. Les jeunes voient leurs acteurs préférés qui leur font passer un message. »

Un nombre d'infections alarmant

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) un des sponsors de l'émission, se félicite de l'arrivée de cette nouvelle série. L'Afrique du Sud enregistre un des taux de prévalence les plus élevés au monde et le nombre de nouvelles infections chez les adolescents est particulièrement alarmant, explique Luo Chewe de l'Unicef : « Notre évaluation au Congo a montré que grâce à MTV, de plus en plus de jeunes allaient se faire dépister pour le VIH-sida. Tout simplement parce que les feuilletons Shuga en parlaient. Et donc on espère qu'en apportant plus d'informations - parce que les parents ne parlent pas de sexualité - et en utilisant des médias comme MTV, on va pouvoir toucher plus d'adolescents. »

La diffusion des nouveaux épisodes sud-africains est prévue à partir du mois d'avril 2017.