Ile Maurice: La coopération entre Maurice et l'Inde s'accentue

Par ailleurs, la distribution des tablettes dans les écoles obtiendra également le soutien de l'Inde. «Il y a aussi eu la signature d'un accord global de partenariat et de coopération entre nos deux pays. Maurice va devenir la plateforme de l'investissement entre l'Inde et l'Afrique», a fait savoir le ministre des Affaires étrangères.

La coopération entre Maurice et l'Inde ne s'arrête pas là. Selon Vishnu Lutchmeenaraidoo, après la rencontre entre les deux Premiers ministres sir Anerood Jugnauth et Narendra Modi, l'année dernière, la relation entre les deux pays s'est renforcée. Il a été conclu que la Grande péninsule aidera le pays financièrement, à hauteur de Rs 25 milliards. Une bonne partie de cette somme, soit Rs 22 milliards, sera consacrée au projet du Metro Express. Un montant de Rs 1 milliard sera alloué aux logements sociaux et le même chiffre sera investi dans la construction de la nouvelle Cour suprême.

