Afrique: CAN 2017 - Le retour en grâce de Giresse avec le Mali

Parmi les lauréats, on peut citer les présidents: Issoufou Mahamadou du Niger (sur la… Plus »

Très tôt, il a été récupéré par le Mali avec lequel il a connu 12 victoires, 7 nuls et 4 défaites. Même si il n'a pas encore gagné la CAN, il peut être fier d'avoir battu des sélections comme le Cameroun, le Ghana, le Maroc, le Togo... et rivalisé avec la Tunisie et la Côte d'Ivoire.

Charpentier de formation, l'ancien milieu de terrain des Bleus a eu tout le mal pour mettre en place une équipe sénégalaise malgré les talents. Conséquence, le Sénégal sort au premier tour de la CAN 2015 et Giresse a pris la porte sous les critiques des medias.

