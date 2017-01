Gambie: Répercussion de la crise gambienne en casamance - Cinq villages demandent de l'aide a la croix-rouge

Dans le but de préparer la venue de 99 ménages sénégalais en provenance de la Gambie voisine, sujette à une crise postélectorale, 5 villages dans la commune d'Oulampane, notamment Djiro, Dioudang Kantapor, Wel Moundagne, Tampindo et autre Kantimba, ont adressé des demandes de soutien à la Croix-Rouge. Les chefs de villages qui ont effectué le déplacement à Ziguinchor, demandent entre autres, le fonçage de puits, du matériel agricole, la construction de maisons et de postes de santé, ainsi que l'aménagement de jardins potagers.

Décidément, la crise postélectorale en Gambie, suite au refus du président sortant Yahya Jammeh de céder le fauteuil à son rival et président élu, Adama Barrow, aura à coup sûr des répercussions sur le sol sénégalais, surtout au niveau de la Casamance voisine. Déjà, les populations de la zone frontalière commencent à sentir les effets collatéraux de ladite crise.

En effet, certains villages dans la commune d'Oulampane, environ 40 km de Ziguinchor, prennent les devants pour pallier à toute éventualité. Les chefs de villages de Djiro, Dioudang Kantapor, et autres Wel Moundagne, Tampindo et Kantimba, ont effectué le déplacement à Ziguinchor le 27 décembre dernier. Selon une source concordante, aux faits de la visite, les chefs de village ont adressé des demandes de soutien à la Croix-Rouge, pour faire face à la précarité qui sévit dans la zone, très enclavée et plus proche de la Gambie que du Sénégal.

Dans les documents présentés à l'organisme humanitaire, les requérants expliquent que le retour de leurs compatriotes de la Gambie va compliquer la situation de précarité et de pauvreté que vit bon nombre de populations de la zone. La source informe qu'au total il s'agit de 99 ménages vivant en Gambie. Parmi ces ménages, certaines ont déjà quitté leur pays hôte, tandis que d'autres projettent de revenir au bercail ces prochains jours. Il s'agit de 26 ménages à Djiro, 22 dans le village de Dioudang Kantapor. Les chefs de village ont aussi dénombré 19 ménages à Wel Moundagne, ainsi que 16 autres ménages à Tampindo, sans oublier les 16 de Kantimba.

Dans les correspondances adressées au Directeur général de la Croix-Rouge à Ziguinchor, les populations sollicitent l'aide de la Croix-Rouge en termes de fonçage de puits, de matériels agricoles, de construction de maisons et de postes de santé, ainsi que d'aménagement de jardins potagers. A cause de la mauvaise pluviométrie dans la localité, les populations demandent aussi des vivres car elles estiment que les compatriotes en Gambie reviendront les mains vides.