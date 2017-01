Sénégal: Baisse de 10% sur le prix de l'électricite - Les consommateurs approuvent et souhaitent une application durable et conséquente

Nous comptons sur le bon management de Senelec pour qu'au moins le consommateur sénégalais puisse s'attendre à une baisse durable, un taux plus important afin que l'on puisse soulager les consommateurs les plus vulnérables et vulgariser la manière la plus large l'extension pour l'électrification vers les gens qui n'en ont pas toujours. Donc nous souhaitons que cette baisse soit durable et que tout le monde puisse en bénéficier ».

«C'est une bonne nouvelle pour tous consommateur parce que le coût de l'énergie au Sénégal est cher par rapport à la Sous-région. Il est important quand même de recevoir cela comme cadeaux de noël. Bien qu'il y a bien longtemps que nous nous attendions à cela, parce que le baril du pétrole a baissé fortement pendant une longue période. Comme c'est un acquis et il ne se remet pas en cause.

En effet, pour Mamadou Saïdou Anne, président de l'association de défense des usagers de l'eau, de l'électricité, des télécommunications et des services (Adeetels), c'est une bonne nouvelle. Mais, selon lui, il faut travailler pour son application. Pour sa part, le vice-président de l'Association des consommateurs du Sénégal (Ascosen) «souhaite que cette baisse soit durable et que tous les consommateurs puissent en bénéficier largement».

