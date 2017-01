Sénégal: Question palestinienne et relations Sénégal/Israel - Le PIT, solidaire de l'Etat du Sénégal

Le Secrétaire général du PIT Samba Sy et cie exhortent en conséquence le gouvernement sénégalais à demeurer « ferme » sur son option de soutenir toutes initiatives des Nations Unies destinées à rétablir le peuple palestinien dans ses droits. « Une position qui n'est en rien hostile au peuple d'Israël auquel le peuple sénégalais ne souhaite que paix et prospérité ».

Pour autant, le Parti de l'Indépendance et du Travail (PIT/Sénégal) a tenu à exprimer son soutien et sa solidarité au gouvernement du Sénégal. Le parti d'Amath Dansokho estime à ce niveau que « notre pays ne peut monnayer sa souveraineté et son attachement aux causes justes pour quelque coopération même significative. Pas plus qu'il ne peut céder aux menaces ou aux chantages d'un autre pays du globe ».

Le PIT/Sénégal s'associe à la vague de solidarité nationale qui accompagne du Sénégal dans le vote de de la résolution 2334 des Nations Unies. Une résolution qui intime à Israël d'arrêter immédiatement et complètement toutes ses activités de peuplement du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem Est et surtout qui exige d'Israël de respecter pleinement toutes les obligations juridiques qui lui incombent à cet égard.

