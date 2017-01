Cote d'Ivoire: Yaya Touré et les regrets d'un retraité

Alors qu'il a annoncé en fin d'année écoulée sa retraite internationale, Yaya Touré nourrirait quelques regrets. « Des regrets, on en a toujours. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est toujours important et ça fait toujours chaud au cœur de pouvoir défendre son pays dans une compétition internationale« , a t-il indiqué à SFR Sport.

« C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont été dites, que j'arrêtais parce que je me sentais fatigué, que j'arrêtais parce que je ne pouvais plus physiquement... C'est tout le contraire. J'ai arrêté parce que je pense que c'était le moment. Je voulais que mes jeunes frères y participent et aient cette faveur-là. C'est vrai que je vais regarder avec un œil et avec un peu de regrets aussi, parce que je me sentais quand même apte. Mais bon, certaines choses ont fait que je me suis retiré« , a ajouté Touré, capitaine des Eléphants vainqueur de la CAN en 2015.

Cette année, la Côte d'Ivoire va tenter de conserver son titre.