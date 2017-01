Afrique: Prix Mandela édition 2016 - Plusieurs chefs d'Etat d'Afrique de l'ouest lauréats du prix Mandela

Parmi les lauréats, on peut citer les présidents: Issoufou Mahamadou du Niger (sur la sécurité); Patrice Talon du Bénin (pour la gouvernance); Ibrahim Boubacar Keita du Mali (pour la Démocratie); Sénégal Macky Sall du Sénégal (pour l'émergence) et le roi Mohamed VI du Maroc ( pour la Paix). Ces prix sont décernés à des chefs d'Etat et des personnalités africains dans les domaines où ils ont montré un sens de leadership et d'excellence.

Le prix Mandela de la sécurité a été décerné au président du Niger, Issoufou Mahamadou, « pour sa politique ferme en matière de sécurité nationale et son leadership régional en matière de sécurité pour combattre le terrorisme-djihadiste et le trafic de drogue dans le sahel et l'espace du Lac Tchad ».

D'autres prix ont été décernés, notamment au président béninois, Patrice Talon, dans le cadre de la gouvernance « pour sa vision et son comportement de bon gestionnaire de la chose publique, son refus de la politique spectacle et son ardent désir orienté vers l'émergence de son pays ».

Le roi Mohamed VI du Maroc a également été distingué dans le domaine de la paix, « pour sa contribution à l'édification d'une société de justice et de paix entre les hommes et les Nations, ses actions très louables en faveur de la promotion du développement de l'Afrique à travers sa diplomatie économique, sécuritaire, humanitaire, culturelle et spirituelle ».

Le président malien, Ibrahim Boubacar Keita, a quant à lui reçu celui de la démocratie, « pour son immense contribution à la consolidation démocratique au nord du Mali à travers l'Accord d'Alger, à la stabilisation politique et sécuritaire du Mali et par ricochet à la stabilisation du Sahel », alors que le président du Sénégal, Macky Sall a obtenu le prix de l'émergence, « pour son projet de société visionnaire, décliné en PSE (Plan Sénégal émergent) pour le développement et l'avenir du Sénégal ».