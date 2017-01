Congo-Kinshasa: Delly Sesanga - « Toutes les parties ont été présentes au moment des discussions »

La non-inclusivité de l'Accord signé sous l'égide de la Cenco est un faux débat. « L'inclusivité a été là », soutient le président de la plate-forme Alternance pour la République.

« L'inclusivité a été là. Toutes les parties ont été présentes au moment des discussions », a déclaré Delly Sesanga devant la presse lundi 2 janvier à Kinshasa. Une réaction en réponse à la polémique soulevée autour de l'inclusivité du compromis politique trouvé entre la Majorité et l'Opposition sur la gestion de la Transition.

« La grande partie de l'Opposition aujourd'hui, les forces représentatives, sont bel et bien signataires de cet Accord. Je pense que si M.Vital Kamerhe avait été désigné comme co-modérateur de cette Opposition qui faisait partie à l'Accord du 18 octobre, c'est parce c'était le plus représentatif. Vous avez l'UDPS, le G7, l'AR, les Alliés de Tshisekedi, etc. Les amis qui n'ont pas voulu signer, pour certains, c'était une question de repositionnement et pour d'autres, c'est défendre les chapelles qu'ils ont conquises.

Nous ne sommes ici en train de parler ni des chapelles, ni des positions, nous sommes en train de parler d'une crise importante à laquelle notre pays est confronté, une crise de légitimité à laquelle il faut trouver une solution. Une crise qui a la dimension politique, la dimension économique et qui a la dimension sécuritaire. Et face à cette intensité de la crise, il faut situer le débat à un autre niveau », a-t-il déclaré.

Modalités de mise en œuvre de l'Accord

S'agissant de l'application de l'Accord signé, le président de l'AR a confirmé la réunion prévue ce mardi entre les parties signataires pour des discussions relatives aux modalités pratiques de mise en œuvre de l'Accord.

A la question sur la probable impossibilité de mise en œuvre du gouvernement d'Union nationale avant avril 2017 dès lors qu'une session extraordinaire en cours, a déjà été convoquée notamment pour investir l'actuel gouvernement, Delly Sesanga s'est montré rassurant. Il s'est expliqué en ces termes : « Dire qu'on ne peut pas convoquer deux sessions extraordinaires de suite à l'Assemblée nationale, ce n'est écrit nulle part dans la Constitution. Il y a deux ans quand il s'est agi d'adopter la loi électorale, nous avons eu deux sessions extraordinaires de suite. Et donc, c'est un précédent et cela n'a pas donné lieu à la censure de la loi qui a ainsi été adoptée. Donc, nous pouvons convoquer une autre session extraordinaire ».

Et de poursuivre : « Par tradition, principes et précédents dans ce pays, on ne met pas un gouvernement en place en moins de trois quatre semaines. Parce qu'il y a des consultations qui doivent avoir lieu, quant vous avez désigné le Premier ministre, il ya des équilibres qu'il faut pouvoir observer et il y a des listes qui doivent être proposées. Et donc, nous avons la patience que commande l'intérêt supérieur de l'Etat et le fonctionnement normal de la République ».

Signer sous réserves n'empêche pas l'application de l'Accord

En réponse à la signature sous réserves par la MP de l'Accord politique du Centre interdiocésain conclu le 31 décembre 2016, le président de l'AR renvoie à l'histoire. « Savez-vous que l'Accord de Sun City a été signé sous réserves par la composante « gouvernement » dirigée par M. Joseph Kabila ? Il y avait eu une signature par Théophile Mbemba sous réserves.

Est-ce que cela a empêché que l'Accord de Sun city soit appliqué ? Ils ont émis des réserves sur tel ou tel autre point, mais sur l'essentiel des points qui nous concernaient à savoir : le respect de la Constitution, la séquence électorale, la gestion du pays dans cette phase pré-électorale et électorale, je crois qu'il n'y a pas des divergences majeures », a-t-il souligné. Et de poursuivre : « Si la question consiste à dire qu'il y a des acteurs signataires de cet Accord qui ne veulent pas l'appliquer, moi je n'en ai pas connaissance et là on entrerait dans une autre crise ».

L'AR exige la libération de Franck Diongo

Par ailleurs, l'AR exige la libération de Franck Diongo dans le cadre de la décrispation du climat politique tel que le prévoit l'Accord politique signé le 31 décembre 2016.

Delly Sesanga a dénoncé les conditions dans lesquelles Diongo a été arrêté et condamné en ces termes : « L'AR proteste contre les conditions dans lesquelles l'arrestation de Franck Diongo s'est déroulée et les conditions dans lesquelles il a été jugé. La justice a été expéditive.

Les conditions élémentaires du droit humanitaire n'ont pas été respectées sachant que Franck Diongo était souffrant à la suite des mauvais traitements qu'il a subis. Ce cas a donné lieu à, plusieurs arrestations de militants du MLP qui étaient avec lui à sa résidence. Ils ont subi des tortures, pratique interdite par la loi fondamentale sur la protection des civiles. Nous dénonçons ce mauvais traitement et nous exigeons dans ce contexte de la décrispation du climat politique la libération pure et simple et sans condition de Franck Diongo ».