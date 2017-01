Congo-Brazzaville/Sénégal: Football - 23 Diables rouges convoqués pour en découdre avec le Sénégal

Sur les 23 joueurs retenus pour le match amical Congo-Sénégal, seuls deux évoluent à l'étranger : Merveil Ndockit et Moïse Nkounkou de KF Tirana en Albanie. L'ossature est donc essentiellement constituée des locaux venus pour la plupart de l'AC Léopards de Dolisie.

Le 11 du mois en cours, les Diables rouges seront aux prises avec les Lions de Terranga du Sénégal qui ont choisi Brazzaville pour finaliser leur préparation de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Du côté congolais le choix a porté sur les joueurs locaux auxquels la Fédération souhaite donner la possibilité de s'affirmer afin de se faire une place au soleil. Ainsi, sur les vingt-trois (23) Diables rouges retenus figurent (3) gardiens, six (6) défenseurs, six (6) milieux de terrain et huit ( 8) attaquants.

Gardiens : Wolfrigon Mongondza (Cara); Pavelh Ndzila (Etoile du Congo); Gildas Mouyabi (AC Léopards de Dolisie). Défenseurs : Zabrown Imouele Ngampio et Gloire Yila de l'AC Léopards de Dolisie; Béranger Itoua; Francis Okombi et Baron Francoeur Kibamba de Cara; Théorole Saboukoulou de Diables noirs.

Milieux de terrain : Lopez Filankembo (Etoile du Congo); Stanislas Dua Ankira Césaire Ngandze; Foutou Madila, Duval Ngoma (AC Léopards de Dolisie) et Alexandre Obambot de Cara. Attaquants : Tsiba Moukassa; Guy Mbenza (AC Léopards de Dolisie); Euloge Ismaël Ankobo (AS Kibomguela); Rox Oyo; Giovanni Ipami (Etoile du Congo); Prestige Mboungou (Cara); Merveil Ndockit et Moïse Nkounkou (KF Trina).

Ce match amical international Congo-Sénégal sera un baptême de feu pour le nouveau staff technique des Diables rouges que la Fédération congolaise de football a mis en place à peine quelques semaines. Barthlélémy Ngatsono, entraineur principal et Cyrille Ndonga son adjoint sont tenus de prouver de quoi ils sont capables sur le banc de touche de l'équipe nationale A même leur parcours de technicien est déjà connu du grand public sportif congolais.