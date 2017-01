Cameroun: GICAM, Héritage - Après André Fotso, la plongée dans les abisses?

Scène ubuesque que celle de ce « blanc » bon teint, ce français sorti droit des plantations du Moungo et trônant au sommet du perchoir du Gicam... devant le parterre des patrons camerounais ou plutôt ce qui en reste. L'occasion était celle de l'Assemblée Générale Ordinaire du GICAM de la semaine dernière.

Dirigeant les échanges avec le ton cassant et l'arrogance méprisante d'un tintin au Congo, l'homme a rappelé à qui l'ignorait encore que, comme du temps de la colonisation, le Cameroun était bien la propriété de Vincent Bolloré ! Comme si, avec la disparition d'André FOTSO, le patriotisme économique n'avait plus droit de cité au GICAM.

Mais où sont donc passés les patrons camerounais ? Tiraillé entre les intérêts occultes de cercles de petits copains et les ambitions égoïstes de quelques « faire valoir » locaux, le GICAM désormais aphones sur les grands défis économiques de l'heure, aurait entamé la descente aux enfers. Analyse !

Que retiendra -t-on de l'Assemblée Générale ordinaire du GICAM se tenue le 8 décembre dernier à Douala ? Rien ou presque. Elle fut vraiment insipide, pour ne pas dire banalement ordinaire, d'une banalité affligeante. Au-delà du pathétique et peu convaincant plaidoyer du ministre Jean-Ernest NGALLE BIBEHE en faveur du financement par voie de mécénat de l'éducation par les patrons camerounais, rien de plus qu'un insipide communiqué de presse par un beau communiqué de presse magnifiant la place incontournable de ce mouvement syndical dans l'environnement économique camerounais.

Nul n'a osé aborder les questions de fond, en l'occurrence le questionnement sur le contenu de l'héritage laissé par le défunt Président, André FOTSO. Nul n'a questionné la capacité du GICAM a assuré la défense des intérêts du microcosme économique et patronal camerounais, à défaut de lui ressembler. Et pourtant, cette problématique est au cœur des enjeux de l'heureau GICAM, manifestement malade d'un Conseil Exécutif extrêmement peu représentatif du patronat camerounais.Assemblée de petits copains et coquins, l'actuel Conseil semble plus soucieux du contrôle du syndicat au service de leurs ambitions égoïstes et mafieuses que de la légitimité de leur présence, de la défense des intérêts véritables des patrons ou même de l'avenir de leur mouvement.

En effet, hormis le 1er Vice-président actuel, le Français Armel FRANÇOIS, patron incontestable mais illégitime de la maison GICAM, le Conseil Exécutif ressemble à une armée de débrouillards, de banals propriétaires d'immeubles, détaillants de médicaments ou d'engrais, etc., qui semblent davantage se satisfaire de leur présence aux commandes du navire que de la dynamique de ce syndicat de patrons.

Pire, selon certaines indiscrétions, Armel François, considéré comme de trop à la tête de ce regroupement, entendrait céder la Présidence du jadis tout puissant patronat à un illustre inconnu, coopté jadis par André FOTSO comme deuxième Vice-président pour ne guère lui faire ombrage. Le but de la manœuvre d'Armel François serait d'éviter de réveiller la grogne interne qui le présente déjà comme un espion expressément commis par la France pour surveiller les tentatives d'envol de l'économie camerounaise. Le deuxième Président intérimaire - un autre FOSSO (Henri celui-là) - serait le pion idéal à téléguider par les français.

Tout obscur, corvéable et malléable patron d'uneboutique de vente d'engrais et autres produits phytosanitaires à Bonabéri, employant à peine une poignée d'agents, le futur « patrons des patrons du Cameroun », heureux et reconnaissant de son parachutage inespéré à la tête du mouvement (« même pour un jour » aurait-il confié à certains), entretiendrait déjà, aux dernières nouvelles, une cour d'intrigants et seconds couteaux prêts à tout pour l'accomplissement de ces sombres desseins.

Vrai ou faux, il s'agit d'une situation qui mérite une attention, notamment au regard de l'emprise de cette caste de parachutés qui ne regardent que leurs ambitions personnelles au profit de ceux légitimes

des patrons et de l'économie camerounaise. Quels interlocuteurs face au Gouvernement camerounais sur les APE, la nouvelle loi de finances et les impositions nouvelles ? Les grands chantiers de seconde génération et la sous-traitance ? L'entrée en exploitation du Port de Kribi et la part des entreprises camerounaises, etc.? Un français peut-il négocier les intérêts stratégiques du patronat camerounais ? Un boutiquier de Bonabéri le peut-il ? Où sont passés les vrais et grands patrons du Cameroun ? Où sont les nouveaux MBAYEN René, SIAKA André, KONDO Samuel, YINDA Louis, UGOLINI Emmanuel, etc. qui bâtiraient de nouveaux jours de gloire et de nouveaux lustres pour le patronat camerounais ? On n'a rien entendu de tout cela jeudi dernier...

L'heure semble pourtant venue d'engager une réflexion interne visant à re-légitimer le GICAM. L'heure semble venue de booster la légitimité des membres censés porter les ambitions classiques de ce mouvement syndical, à savoir : lutter efficacement contre le commerce illicite, améliorer la gouvernance publique, accentuer la formation, renforcer l'intermédiation financière, rendre le dialogue secteur public secteur privé efficace.

Un tel agenda, qui serait celui de la renaissance, devrait passer sans doute par la revue des textes et des hommes, au moyen d'un rassemblement des principaux mouvements patronaux et d'une consultation des patrons, en vue d'impulser une nouvelle dynamique du GICAM désormais moribond.

D'où la nécessité pour les membres du Conseil actuel, particulièrement affaibli par la disparition précipitée de leur leader, de taire leurs ambitions personnelles au profit d'un renouveau très attendu d'un GICAM fort, uni, légitime et nationaliste. Les pouvoirs publics, autant que l'ensemble du secteur privé et la société civile misent sur ce sursaut d'orgueil patriotique pour enclencher une dynamiquesusceptible d'améliorer la notation de notre pays, d'attirer les investissements nécessaires à l'avènement d'une croissance durable, porteuse d'émergence. C'est d'une urgence et d'une nécessité vitale qu'il s'agit!