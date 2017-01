Congo-Kinshasa: Freddy Kita - « C'est le peuple congolais qui sort gagnant de cet accord »

Sous l'égide la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco), un accord entre Pouvoir et Opposition pour une sortie de crise en République Démocratique du Congo (RDC) a été trouvé dans la soirée du 31 décembre 2016.

Après un long suspens, qui a tenu les Congolais et la Communauté internationale en haleine, la fumée blanche a fini par s'élever au Centre interdiocésain de Kinshasa. Interrogé par lepotentielonline.com, Freddy Kita, Secrétaire général de la Démocratie chrétienne (DC), évoque ce compromis politique global et inclusif expliquant surtout son importance pour le peuple congolais.

Grâce à la médiation menée par la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), pouvoir et opposition ont trouvé un accord de sortie de crise en RDC. Etes-vous satisfait?

Cet accord, c' est effectivement, pour notre pays, une voie de sortie de la crise que nous connaissons depuis les élections du 28 novembre 2011. Le sang des Congolais a beaucoup coulé. Nos camarades, opposants politiques, sont emprisonnés, en l'occurrence Eugène Diomi Ndongala. De toute évidence, depuis 2011, beaucoup de choses se sont passées.

Le 19 décembre 2016 à minuit, le mandat de Joseph Kabila avait pris fin. Mais les élections n'ont pas été organisées en temps et en heure. Il fallait maintenant trouver une issue pour faire face au vide institutionnel crée par le non respect du délai constitutionnel. Le compromis politique global et inclusif trouvé grâce à la médiation menée par les évêques catholiques congolais est une voie salutaire pour la sortie de cette impasse politique. Ça n'a pas été facile, j'en conviens. Nous croyons toutefois qu' enfin un bon accord a été trouvé et de bonnes élections seront organisées dans le strict respect de cet accord.

Joseph Kabila, qui reste en fonction jusqu'à la tenue fin 2017 de la présidentielle, ne sort-il pas gagnant de cet accord?

Non, c'est le peuple. C'est peuple congolais qui sort gagnant de cet accord, car c'est son intérêt qui prime devant toute autre considération. Le principe de l'alternance va être mis en œuvre. Les élections auront lieu en 2017, un gouvernement sera mis en place , le Premier ministre sera désigné par le Rassemblement . Il y aura un comité national qui pourra suivre le compromis et le processus électoral. C'est très important. Cette structure sera dirigée par le président Etienne Tshisekedi. Il n ' y aura pas à user de détours pour faire ce qui ne relève pas de la volonté du peuple congolais.

Qu'est-ce qui vous fait croire que Joseph Kabila respectera un simple accord, alors qu'il n'a même respecté la Constitution?

Depuis 1960, la RDC a traversé des zones de très fortes turbulences. Ne l'oublions pas. Et l'instabilité nous guète en permanence. Ne tombons pas dans ce piège. Nous avons accepté ce compromis politique parce que nous voulons la paix dans notre pays. Joseph Kabila n'ayant pas respecté l'article 220 de la Constitution, qui fixe la durée du mandat du Président pour 5 ans, renouvelable une seule fois, cet accord est une solution apportée au vide juridique créé par sa majorité et lui-même. Ils ont donc intérêt à le respecter pleinement sinon le peuple va s'en occuper et envahira le terrain.

Est-ce facile de faire accepter cet accord au peuple congolais qui exige le respect stricto sensu de l'article 220 de la Constitution?

Il ne faut pas ignorer que le peuple congolais a muri politiquement. Il attend maintenant la mise en œuvre effective de cet accord. Nous attendons tous, y compris moi-même, que toutes les parties prenantes à ce dialogue inclusif respectent les termes et les engagements pris dans le cadre de cet accord, notamment l'organisation des élections en décembre 2017. Qu'elle soit l'occasion d'une passation civilisée du pouvoir entre le président de la République sortant et un président entrant. Et ce jour là, nous dirons tous bravo à notre jeune démocratie!

La classe politique congolaise est-elle à la hauteur des enjeux de l'heure, comme la réconciliation et la paix?

Le fait d'avoir déjà discuter et d'accepter certaines concessions majeures avec notre adversaire , Joseph Kabila, pour parvenir à ce compromis, est un grand pas qui vient d'être franchi. La signature de cet accord démontre que les Congolais viennent de surmonter seuls leurs divergences sans l'intermédiaire d'une médiation internationale. Nous ne pouvons que nous en féliciter.

D'aucuns parlent de la médiocrité de la classe politique congolaise. Que leur répondez-vous ?

Je leur laisse la responsabilité de ce propos. Car même dans une famille , il existe des divergences. La colère, la frustration... sont des passions inhérentes à la nature humaine. C'est pourquoi nous, responsables politiques congolais, devons nous surpasser afin de répondre à la volonté du peuple. L'important, c'est de faire un effort, à chaque fois qu'un un problème se pose, pour aplanir nos divergences majeures et dégager un consensus. C'est ce que nous venons de démontrer au cours de ces négociations.

« Qui tue par l'épée, périra par l'épée », a dit le cardinal Monsengwo au cours de son homélie de Noël. Que vous inspire ce propos?

Je suis chrétien. C'est une parole de la Bible. Je n'ai pas de commentaires à faire.