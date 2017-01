Cameroun: Inactivité - 27% de jeunes sont au chômage

La crise est là, et bien là ! Le système est à sec, et la sécheresse au Cameroun se… Plus »

Pour y remédier, le gouvernement doit porter la croissance à 5,5% en moyenne annuelle dans la période 2010-2020 ; ramener le sous-emploi de 75,8% à moins de 50% en 2020 avec la création de dizaines de milliers d'emplois formels par an dans les dix prochaines années ; et ramener le taux de pauvreté monétaire de 39,9% en 2007 à 28,7% en 2020. Mais les ajustements structurels s'invitent maintenant sur la table.

Cependant, de même que pour le secteur informel urbain, le travail rural est caractérisé par un sous-emploi endémique avec la prédominance d'activités à faible productivité, des rémunérations modestes et précaires, le manque de protection sociale, et une faible intégration dans l'économie informelle ».

Plus grave la population active est très insuffisamment qualifiée. Notre source indique que 41% des actifs n'ont jamais été à l'école, et parmi les 49% ayant été à l'école, 45% n'ont été qu'à l'école primaire, 43% dans l'enseignement secondaire et moins de 1% dans l'enseignement supérieur.

Le taux de chômage au sens élargi des jeunes ayant suivi un cursus d’enseignement technique est respectivement de 10,1% et 10,4% pour les jeunes ayant les niveaux d'instruction secondaire technique 2nd cycle et 1er cycle contre 27,1% pour les jeunes ayant le niveau d'instruction supérieur.

Ainsi, selon cette source, le taux de chômage des jeunes au sens du BIT est plus élevé (6,0%) que celui de l'ensemble de la population (3,8%). En milieu urbain, ce taux de chômage est plus élevé chez les personnes ayant suivi un cursus académique général que chez ceux ayant suivi un cursus technique ou professionnel tant chez les jeunes de sexe masculin que chez ceux de sexe féminin.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.