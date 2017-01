Sénégal: ASECNA - Le nouveau DG s'engage à rendre l'agence "plus forte"

Dakar — Le nouveau directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), Mohamed Moussa, a pris l'engagement, mardi, à Dakar, de rendre cette organisation de 18 pays membres "plus forte et plus performante".

"Je prends l'engagement devant vous de m'investir entièrement pour relever le défi de faire l'ASECNA une institution plus forte et plus performante", a assuré M. Moussa lors de son installation à la direction générale de l'agence.

"Le poste de directeur général pour lequel le Comité des ministres de l'ASECNA m'a désigné est pour moi un retour à la maison, une maison dans laquelle j'ai fait une bonne partie de ma carrière professionnelle", a-t-il dit en prenant service, au siège de l'agence de navigation aérienne, à Dakar.

A ce poste, M. Moussa sera chargé de superviser la "gouvernance, la gestion financière et le recouvrement efficient des créances" de l'organisation, selon un document reçu de la direction générale de l'ASECNA.

Le ministre camerounais des Transports, qui assure la présidence du comité des ministres de l'organisation, a pris part à la cérémonie d'installation du nouveau directeur général désigné en novembre dernier.

"C'est un moment émouvant. Il s'agit de confier à un nouveau directeur général le destin d'une très grande maison, celle de l'ASECNA", a encore dit M. Moussa, en présence de la ministre sénégalaise des Transports aériens, Maïmouna Ndoye Seck, et de son homologue du Niger, Omar Hamidou Tchiana.

Mohamed Moussa est un ingénieur de l'aviation civile.

Il a fait presque toute sa carrière au sein de l'ASECNA, où il a occupé d'importants postes à responsabilités, dont celui de directeur des ressources humaines.

M. Moussa a aussi dirigé le département de la maintenance de l'agence de navigation aérienne.

Il a été ministre de l'Intérieur et des Transports de son pays.