Congo-Brazzaville: Fête du Nouvel An - Victor Foudi offre des vivres aux habitants de Mvou-Mvou 2

Le premier adjoint au maire de la ville océane, Victor Foudi, a octroyé le 31 décembre plusieurs kits alimentaires aux habitants du quartier Mvou-Mvou 2 pour qu'ils passent les festivités du jour de l'an dans l'allégresse.

Les kits de vivres étaient composés de poulets, de riz, d'huile, de sachets de sel et autres. Expliquant le sens de ce geste à l'endroit des habitants de ce quartier, Victor Foudi a dit que ces vivres ont été offerts en obéissant aux règles traditionnelles de solidarité et de vivre ensemble qui caractérisent la société. « En ma qualité de premier adjoint au maire de la ville de Pointe-Noire, il est important que pendant ces périodes festives d'être plus près des habitants de Mvou-Mvou 2 qui m'ont toujours soutenu. À travers ces vivres, ces derniers passeront ces moments de bonheur en joie dans leurs familles respectives en toute solidarité », a-t-il signifié.

Appréciant, pour leur part, le geste du vice-maire, Jean Kilendo et Clarisse Fouti, deux habitants de ce quartier, ont rappelé que depuis plusieurs années, Victor Foudi a toujours privilégié la cohésion des habitants de la ville océane en général et ceux du quartier Mvou-Mvou 2 en particulier. «Les habitants de Mvou-Mvou 2 sont habitués à recevoir à l'occasion de chaque fête du Nouvel An des vivres de la part du premier adjoint au maire. Ainsi par ma voix, les enfants, les jeunes, les sages, les femmes et l'ensemble des réseaux des associations de ce quartier lui resteront toujours reconnaissant », a déclaré Jean Kilendo. Rappelons que plus de cinq cents personnes de ce quartier ont bénéficié chacune d'un kit alimentaire.