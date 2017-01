Afrique: Le pape pourrait venir une deuxième fois en Afrique cette année

Le pape François aime ce qu'il appelle "les périphéries", les pays pauvres et oubliés par la communauté internationale. Ils sont, plus que les autres, ceux qui ont besoin de la miséricorde de Dieu. C'est cette logique qui explique qu'il ne se rende qu'avec un enthousiasme mesuré (ou pas du tout) dans les pays nantis. Il n'a pas encore visité la France, "la fille aînée de l'Église", l'Espagne ou même l'Allemagne, le pays de son prédécesseur immédiat Benoît XVI. Même son propre pays, l'Argentine, il ne semble pas pressé d'y retourner, son voyage éventuel n'y étant annoncé que pour 2018.

Le Sud-Soudan est cher aux yeux du chef de l'Église catholique. C'est le seul pays d'Afrique qui soit né d'une volonté des chrétiens de se constituer un État à part, se détachant du Soudan où ils étaient persécutés. Mais depuis cette indépendance, le 09 juillet 2011, la paix n'est pas revenue dans ce pays ravagé par une guerre civile des plus meurtrières. L'idée du pape, on devine, serait d'aller y faire entendre sa voix apaisante. Cela lui a plutôt réussi en Centrafrique, en novembre 2015. Tel un père ramenant des enfants querelleurs à la raison, le Souverain pontife a sans doute l'intention d'aller dire aux Sud-Soudanais que s'entretuer n'était pas chrétien.

Mais c'est le voyage en Afrique qui est présenté comme celui que le pape souhaite le plus ardemment. Tout comme lors de sa première venue sur le continent, en novembre 2015, les services du pape François discutent encore les détails de ce déplacement. Car le pays où il se rendrait, le Sud-Soudan, ne présente pas encore les garanties d'un accueil serein pour un hôte de cette marque. C'était déjà ainsi, fin novembre 2015, lorsque fut « calée » l'étape centrafricaine de Bangui, de retour du Kenya et d'Ouganda où l'avait conduit son tout premier contact avec l'Afrique.

Pour cette année 2017, les services officiels du Vatican ont prévu un voyage du pape dans quelques semaines, en février, au Bangladesh et en Inde. Le 26 mars, le pape argentin rend visite aux fidèles du nord de l'Italie, à Milan, et le lendemain à Gênes. Ensuite, en mai, ce sera le tour de ce qui est présenté comme un pèlerinage marial international d'envergure au Sanctuaire portugais de Fatima. Comme ses prédécesseurs, le chef de l'Église catholique ira rendre hommage à la Vierge Marie au lieu où elle est apparue à trois bergers en 1917.

Comme c'est la pratique consolidée dans les activités du pape, le programme de ses voyages pour 2017 a été annoncé en ce début d'année. En 2016, le chef de l'Église catholique a effectué six déplacements internationaux, hors d'Italie, visitant six pays entre l'Europe (Grèce, Arménie, Pologne, Géorgie), l'Amérique (Mexique) et l'Asie (Azerbaïdjan). Mais le pape argentin est connu pour son imprévisibilité : le voyage en Grèce, en avril dernier, avait été décidé en quelques heures, le Souverain pontife désirant aller porter son affection aux réfugiés du camp de Lesbos.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.