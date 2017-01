Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le PCT Pointe-Noire célèbre un double anniversaire

Dans l'évocation sur la vie de Marien Ngouabi conformément au thème, Meno Diop Tchiloumbou Félicité, secrétaire fédérale à la formation politique, a indiqué que ce double anniversaire se tient dans un contexte particulier, celui de l'adoption d'une nouvelle Constitution suivie de la naissance d'une nouvelle république. « À l'occasion de cet anniversaire, la direction politique du parti exhorte aux membres d'avoir une nouvelle attitude afin d'être conforme avec les idéaux du parti fondés sur la justice, la paix, l'unité nationale et la démocratie. La preuve et l'engagement dont il est question à travers ce thème se traduisent par la capacité des membres à manifester, à témoigner leurs volontés en marquant leurs actions en faveur du parti en rapport des orientations de la sixième session ordinaire du comité central du PCT tenue du 28 au 29 décembre dernier à Brazzaville », a-t-elle déclaré.

