Cameroun: Bangangté - Des urines pour fertiliser les champs

Les urines qui y sont recueillies sont par la suite traitées et transformées en urée pour fertiliser les champs. Ce projet entamé dans les écoles, doit s'étendre cette année dans les bars et autres lieux publics de la municipalité de Bangangté.

Selon madame le maire, 23 de ces projets ont été financés sur fonds propres de la mairie. La commune de Bangangte a construit des salles de classe, aménagé des routes, rurales et urbaines, équipé des établissements et hôpitaux en matériel nécessaire.

A côté de l'électrification urbaine, de la poursuite des chantiers d'aménagement des points d'accès à l'eau potable et de l'assainissement urbain, le projet de construction du marché central et de la mairie de Bangangté font partir des grandes initiatives que la mairie de Bangangté a inscrites dans son plan de campagne pour 2017. Un budget de 1194179000Fcfa a été voté par l'ensemble du conseil municipal pour la réalisation de ces projets.

