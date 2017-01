Cameroun: 2016 - Une année de drames

La crise est là, et bien là ! Le système est à sec, et la sécheresse au Cameroun se… Plus »

L'on avait appris que Boko Haram se servait de cet endroit pour conditionner les candidats au suicide qui étaient envoyés quasi quotidiennement au Cameroun. Après l'assaut victorieux de Ngoshe et un autre à Kumshe quelques jours plus tard, les attentats kamikazes se sont espacés. Pour autant, la lutte n'est pas finie et cela se voit au renforcement extraordinaire des unités affectées à 412 km de ce front contre Boko haram.

Celle qui a le plus eu d'impact est ce raid "Arrose" sur Ngoshe. C'était entre mars et avril. Les forces d'élites, près de mille, avaient détruit une grosse base de la secte à 16 km de la frontière camerounaise.

C'est Camrail, pris d'assaut par les voyageurs de cet axe de la Nationale n°3, qui voit son train voyageur 152 parti de Yaoundé pour Douala dérailler. Les images diffusées font état d'une catastrophe d'une rare violence. Des corps déchiquetés sous des wagons renversés, des blessés graves, des disparus jusqu'à ce jour. Le bilan officiel fait état de 76 morts et 599 blessés. Quelques jours plus tôt, le 11 octobre le pont «Mile Thirty» qui relie Wum à Bamenda, s'est effondré. Coupant presque complètement ce département de la capitale de la région du Nord-ouest.

Au moment où tous les regards sont rivés sur Manyai, avec une forte concentration de véhicules alignés de part et d'autre des deux bords de la chaussée coupée en deux, Eséka, une autre localité du même département du Nyong-et-Kellé, a ravi la vedette à Manyai.

