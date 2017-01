Congo-Kinshasa: La Majorité présidentielle envisage un 3ème dialogue plus inclusif

« Le président Kabila a besoin de tout le monde. Nous allons aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que la population congolaise entre elle retrouve cette inclusivité. Ce n'est pas impossible. C'est ainsi que nous demandons à la CENCO d'associer toutes les confessions religieuses, on met tout le monde ensemble et le 3e dialogue va réussir avec ça».

«La majorité présidentielle pense que l'accord du centre interdiocésain est encore plus non inclusif que celui de la cite de l'Union africaine. La Majorité présidentielle a constaté avec beaucoup de soucis que la constitution de la République démocratique du Congo a été violée au Centre interdiocésain, notamment son article 5. Voilà pourquoi nous, par respect aux évêques nous signons quand même mais sous réserve. C'est un refus poli».

