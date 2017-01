Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Un militaire tué aux combats contre les Maï-Maï Yakutumba

Le calme est revenu à Yungu en territoire de Fizi (Sud-Kivu), après l'incursion dimanche 1er janvier, des éléments Maï-Maï Yakutumba dans ce village. Des sources officielles avancent un bilan provisoire d'un militaire tué et de deux autres portés disparus, au cours de ces affrontements qui ont duré deux jours entre l'armée et les miliciens et plongé la population locale dans une panique totale.

Yungu a été surpris en pleine fête de nouvel an par des tirs nourris des Maï-Maï qui ont attaqué sur deux fronts, certains sur les collines surplombant Yungu, et d'autres par le lac Tanganyika sous la direction d'un certain Ekamba, rapportent les mêmes sources.

Des témoins affirment que ce village a été occupé pendant quelques heures, avant sa reprise par l'armée nationale. Et, la population locale, qui avait fui les combats, est retournée.

Peu avant cette incursion, des rumeurs annonçaient déjà les attaques du chef rebelle Yakutumba dans plusieurs grands centres de Fizi. Elles véhiculaient des messages selon lesquels, les Maï-Maï ne voudraient plus rester dans la brousse et souhaitaient occuper certains villages.

Le commandement sous-secteur opérationnel Sokola 2 à Fizi confirme le déploiement des troupes dans la région littorale du Lac Tanganyika pour sécuriser la zone.