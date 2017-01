Congo-Kinshasa: Le cas Diomi Ndongala «a posé un problème de conscience» (Lambert Mende)

Le ministre Mende a indiqué qu'une suite satisfaisante avait été réservée aux requêtes du Rassemblement en ce qui concerne la libération ou la cessation des poursuites de quatre des sept cas jugés emblématiques par apport aux mesures de décrispation politique. Il a annoncé notamment la libération et la cessation des poursuites de Roger Lumbala, Mbusa Nyamwisi, Moïse Monidela et Anzuluni Bembe.

«La commission ad hoc de hauts magistrats sera saisie de deux dossiers restants, relatifs à messiers Moïse Katumbui et Jean-Claude Muyambo, condamnés et/ou poursuivis pour faits d'escroquerie et de spoliation de biens privés et pour atteinte à la sécurité d'Etat, à la suite d'une démarche du Rassemblement de l'opposition, qui a préféré en l'espèce demander, pour les deux, l'entregent des évêques de la CENCO, étant donné que la MP n'a pas souhaité être associée à cette démarche auprès de l'épiscopat».

