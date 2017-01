Algérie: Constantine - Un public nombreux au salon national de l'artisanat la "Main d'or"

La rencontre qui s'étalera jusqu'à jeudi, a aussi pour objectif de jeter la lumière sur le patrimoine local et sa promotion, parallèlement à la réhabilitation du secteur touristique et du cachet artisanal typique aussi bien de la région de Constantine que d'autres wilayas du pays, a précisé le responsable.

"C'est une réelle opportunité aussi bien pour les citoyens de la wilaya de connaître les différentes facettes de cet art ancestral, particulièrement des métiers en voie de disparition, que pour les artisans eux-mêmes pour se rencontrer, échanger leurs expériences et affirmer et enrichir leur art", a considéré Saber Mehaya, le président de cette association.

Les 30 artisans présents à ce salon venus des wilayas d'Alger, de Boumerdès, de Tizi Ouzou et de la ville hôte proposent également toute une variété des produits artisanaux, les habits traditionnels notamment présentée dans une ambiance des plus convives.

Plusieurs objets en céramique, de diverses dimensions se vendent à l'instar tasses, pots, coupes, vases, rosiers, sucriers, veilleuses, porte-stylos bien ciselés et aux reliefs variés ne laissent pas indifférents les visiteurs venus découvrir le patrimoine ancestral inspiré du terroir culturel des 4 wilayas participant à ce salon organisé par l'association "El Baha" de l'artisanat et des arts populaires avec la collaboration de la direction de la culture.

