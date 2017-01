Algérie: S'affirmer par la violence et la fermeture des commerces "un acte d'incivisme"

Guelma — Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui, a souligné mardi à Guelma que "s'affirmer par le recours à la violence et la fermeture des commerces est "un acte d'incivisme".

"S'affirmer, le plus souvent, par le recours à la violence et en imposant la fermeture des commerces est un acte d'incivisme", a précisé M. Bedoui à la presse en marge d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Guelma.

"L'Etat algérien puise sa force aussi dans la maturité de ses citoyens et leur compréhension de la nécessaire préservation des acquis", a-t-il ajouté.

Le ministre a rappelé, lors d'un point de presse animé à la ferme pilote "Abdelmadjid Richi" dans la commune de Belkheir, que "l'Etat algérien, et sur instruction du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, est le premier à se soucier du pouvoir d'achat des citoyens", réfutant l'idée "d'une remise en cause des acquis sociaux dans la loi de Finances 2017".

"L'Etat a consacré, au titre de la loi de Finance 2017, plus de 10 milliards de dollars au maintien du subventionnement au profit des citoyens", a affirmé M. Bedoui, ajoutant que "le gouvernement algérien, sur instructions du président de la République, ne renoncera pas à la prise en charge des besoins sociaux des citoyens, notamment en matière d'éducation, de logement et de santé".

Interrogé par des journalistes sur les incidents qu'a connus lundi la wilaya de Bejaia, le ministre a précisé que "l'Etat algérien, avec ses institutions, ses lois et sa justice, est mobilisé pour préserver les biens publics et privés".

Le ministre de l'Intérieur est arrivé lundi à Guelma pour une visite de travail et d'inspection de deux jours au cours de laquelle il a inspecté et inauguré plusieurs projets à caractère touristique, social et juvénile.