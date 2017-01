Algérie: Tizi Ouzou - La 3e foire du miel du 4 au 14 janvier

Une vente directe des produits de la ruche sera effectuée à l'occasion de cette foire par les producteurs qui proposeront aux clients, qui pourront d'ailleurs les déguster, des miels "contrôlés au plan qualité organoleptique", ont indiqué les organisateurs, qui précisent que d'autres produits dont le pollen, la propolis, la cire et la gelée royale, ainsi que des produits transformés dont du pain d'épices et des cosmétiques (savonnettes, crèmes, entre autres), seront aussi présents sur les étals.

Cette manifestation agricole placée sous le slogan " pour la promotion des miels de montagne", est organisée en collaboration avec l'Association des apiculteurs professionnels du massif du Djurdjura (AAPMD), la direction locale des services agricoles (DSA), et les chambres d'agriculture et de l'artisanat et des métiers. Elle regroupera une trentaine d'apiculteurs, selon Salem Touati, chargé de communication de la CAPTO,.

