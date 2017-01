Togo: Le Togo a besoin d'une presse mature

L'entraineur des Eperviers du Togo a rendu public hier mercredi la liste des 23 joueurs retenu pour la CAN Gabon 2017. Plus »

En raison du nombre très important de journaux et d'un marché publicitaire extrêmement réduit, les médias vont chercher de l'argent là où ils peuvent et souvent aux mauvais endroits et pour promouvoir une mauvaise cause.

'Nombreux sont ceux qui excellent dans l'art de la désinformation, de l'insulte systématique et du dénigrement gratuit. D'autres ont simplement choisi d'ignorer délibérément ou de refuser de satisfaire au droit des citoyens à la protection de leur dignité, s'illustrant dans les attaques personnelles et allant jusqu'à refuser d'accorder les droits de réponse aux victimes de leurs actes', a déploré M. Tchalla.

Il a dénoncé lundi certains journaux, radios et TV qui se moquent des règles d'éthique et déontologie.

Les médias doivent tendre vers un objectif de qualité et de professionnalisme. C'est le vœu formulé par Pitang Tchalla, le président de la HAAC (Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication).

Copyright © 2017 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.