Ile Maurice: Ces crimes les plus marquants

3 octobre 1951: le crime de la citadelle

Deux écoliers âgés de 5 et 8 ans se retrouvent à la merci d'une bande de criminels connus à l'époque comme Pic Pac (Noël Jérôme Juillet), Le Roi (France Cangy) et Le Fou (Paul Célestin). Les victimes rentraient chez elles après les heures de classe quand les ravisseurs les interceptent. La fillette est violée, alors que son frère subit également des actes indécents. Après avoir commis leur forfait, les malfrats poussent frère et sœur dans une citerne. Les victimes sont mortes noyées. Plus de 300 personnes sont interrogées dans le sillage de cette affaire. 15 sont arrêtées. Les accusés sont tous condamnés à mort.

30 janvier 2005: Mujeeb Mir

Cet homme de 34 ans, héritier d'un empire de tapis persans en Inde et directeur de Cottage Industries Exposition Ltd (CIE), est cruellement assassiné par quatre hommes, dont un qui est le vigile de son campement. Prabakar Takah, 19 ans, et son ami, Navin Koonjul (photo), 35 ans, un chauffeur de taxi, préparent leur coup depuis deux jours. Ils en veulent à l'héritage de cet homme d'affaires. Après avoir cambriolé sa maison, ils l'enferment dans le coffre de la voiture avant de l'emmener dans un champ de canne à Grand-Baie. Ils le tabassent, roulent sur lui et finissent par mettre le feu à sa voiture.

3 juillet 2005: Anita Jolita

Cette affaire a mis en émoi tout Maurice. La petite Anita Jolita, âgée de 3 ans, est violée, sodomisée et tuée le 3 juillet 2005 à Cité- la-Chaux, Mahébourg. Le corps est découvert flottant en mer, dans un sac en plastique. La police met la main sur Ludovic Prodigue et Jean Mervyn Roberto Lotoah, tous deux mineurs au moment des faits. La cour d'assises condamne le premier à 26 ans de prison, alors que son complice écope de 40 ans d'emprisonnement.

5 novembre 2005: Nisha Veeranah

L'affaire est digne des meilleurs polars. Le personnage principal : Yashodas Veeranah (photo). Ce dernier est avec sa femme, Nisha, en route vers Laventure quand une dispute éclate en chemin. L'époux saisit la tête de la victime pour la coincer entre ses jambes. Cette dernière meurt étouffée. Il rentre ensuite chez lui avec le cadavre dans le caisson de son 4x4. Dans la soirée, il prend la direction de St Martin où il inhume le corps de sa femme. En 2013, il est condamné à huit ans de prison sous une charge réduite de manslaughter.

5 février 2008: Jairaj Jeea

Habitant Lallmatie, Jairaj Jeea, 25 ans, a disparu depuis le 1er février. Son corps est retrouvé quatre jours plus tard sous une plaque de béton, à trois pieds sous terre, dans la cour de son meilleur ami, Shyam Sooknauth. Ce dernier, soupçonnant la victime d'entretenir une relation extraconjugale avec son épouse, lui a asséné un coup de sabre au cou. Cinq ans plus tard, Shyam Sooknauth écope de 30 ans de prison pour ce crime.

7 novembre 2010: Cédric Matombé

Un habitant de Plaine-Magnien âgé de 17 ans, meurt sur la plage du Bouchon. Ferino Calou (photo), le meurtrier, agresse Cédric Matombé avec un pied-de-biche. Il viole sa petite amie et tente ensuite de l'étrangler. Mais des personnes se trouvant sur la plage viennent au secours de celle-ci. Le meurtrier avoue à la police qu'il n'a pu contrôler ses pulsions en voyant les deux jeunes s'enlacer sur la plage. Il est condamné à 33 ans de prison en févier 2016.

19 février 2015: Batavia Gopaul

La grand-mère de 89 ans est passée à tabac par son petit-fils, Ashwin Aukadiah, à Mahébourg. La victime est souvent le souffre-douleur de son petit-fils. Sachant qu'elle ne peut se défendre, il n'hésite pas à s'acharner sur elle. Le présumé meurtrier est réputé violent. Il s'en prend à ceux autour de lui, sans jamais montrer de remords. Lors de son interrogatoire, Ashwin Aukadiah explique aux enquêteurs qu'il n'a pas apprécié que la victime râle pendant qu'il regardait la télé. Il s'est mis à la cogner jusqu'à ce qu'il s'en lasse. Le suspect est en attente de son procès.

15 avril 2015: Eleana Gentil

Le cadavre en état de décomposition avancée de cette fille de 11 ans est retrouvé après dix jours de recherche. Cette habitante de cité Anoska était portée disparue depuis la fête de Pâques. Elle a reçu un coup de rocher sur la tête, ce qui a causé son décès avant d'être violée. Un premier suspect est arrêté. Il s'agit d'Arnaud Boodram, un pédophile présumé connu des services de police. Mais il est innocenté dans cette affaire. Le présumé auteur du crime est retrouvé peu après. C'est le cousin de la mère de la victime, James Ramasawmy.

14 février 2016: Diva Ramasawmy

La victime est découverte chez elle carbonisée sous un matelas. La maison est sens dessus dessous. Ce qui dirige la police vers la thèse d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Diva Ramasawmy, habitant La Rosa, venait de fêter ses 61 ans. Elle vivait seule en compagnie de sa chienne, un rottweiler.

2 mars 2016: les Rughoobin

Trois membres d'une famille sont poignardés par un adolescent de 17 ans. Reshma Rughoobin, 54 ans, est tuée en premier alors que son petit-fils, 11 ans, est poignardé quelques heures après. Le présumé meurtrier est fou amoureux de Yeshna Rughoobin, 14 ans, et ne supporte pas que les parents de cette dernière aient demandé à celle-ci d'émigrer en Australie. Il se rend chez Reshma, la grandmère des enfants, pour lui faire peur après avoir acheté un cutter. Les armes qui ont servi pendant les crimes sont retrouvées sur place. Le présumé criminel s'est caché sous un matelas à l'arrivée des policiers. Seul le jeune frère a pu s'en sortir de cette agression. Les deux femmes rendent l'âme après une hémorragie.

22 mai 2016: Vidhi Bumma

Le corps calciné de Vidhi Bumma est découvert dans un champ à Eau-Bouillie. La police procède à l'arrestation de son époux, Mithun Bumm (photo) peu après. Il passe aux aveux en affirmant que sa femme ne supportait pas qu'il lui soit infidèle. Il l'aurait poignardée pendant son sommeil, enveloppée dans un drap et transportée jusqu'à un champ pour l'incinérer. L'époux explique aux policiers qu'il a tout fait selon les rites. Il avoue aussi avoir préparé son coup depuis quelque temps déjà et avait tenté de l'exécuter.