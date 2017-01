Ile Maurice: Réseau internet - L'île Rodrigues bientôt mieux connectée

En ce qui concerne les câbles sous-marins, Rodrigues devra patienter. Le gouvernement et l'Assemblée régionale ont entamé des discussions pour connecter l'île à un câble régional ou international. Ils envisagent d'étendre l'IOX Cable de Rodrigues, en passant par Maurice, à Madagascar. C'est dans la ville de Toliara que le câble sous-marin international EASSY est relié et le câble IOX devrait le rejoindre en 2019. Mauritius Telecom a déjà signé un accord de principe en ce sens.

En outre, le soumissionnaire sera choisi selon le temps de latence (le temps que les informations prennent pour atteindre le satellite) proposé. C'est ce qui complique l'accès à l'Internet sur l'île et l'opérateur qui propose le temps de latence le plus faible aura plus de chances d'être choisi. Le déploiement du système est attendu au plus tard le 7 avril 2017.

Selon les conditions de l'appel d'offres de l'ICTA, c'est un contrat qui prendra fin le 31 décembre 2018 mais qui pourra être reconduit pour six mois supplémentaires. La compagnie choisie devra fournir une vitesse de téléchargement de 350 Mbps et de chargement de 75 Mbps. La connexion satellite devra également comprendre le streaming vidéo ainsi que d'autres applications.

En effet, l'Information and Communication Technologies Authority (ICTA) a lancé un appel d'offres pour offrir un service Internet plus rapide avec 425 Mbps (mégabits par seconde) par satellite. Rodrigues n'a actuellement droit qu'à un service de 325 Mbps offert par Skynet. Les opérateurs intéressés ont jusqu'au 20 janvier pour formuler une offre.

