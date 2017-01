Afrique de l'Ouest: CEDEAO - Début du "free roaming" dans 7 pays dès le 31 mars

Le directeur général de l'Autorité de régulation des Télécommunications et des… Plus »

Son homologue du Togo, Cina Lawson, a salué le leadership des pays concernés et souhaité l'adhésion au fil du temps d'autres pays. "Nous faisons face aux mêmes problèmes et nous pouvons y répondre de manière harmonisée", a-t-il ajouté.

"Ce protocole va renforcer la coopération entre les pays, car il nous faut harmoniser nos politiques et travailler ensemble et les TIC constituent, aujourd'hui, une opportunité", a-t-il dit.

"Nos citoyens se déplacent de la manière la plus libre possible, et après cela, il faudrait leur permettre de bénéficier des mêmes conditions que quand ils sont dans leurs pays. Ils vont communiquer sans payer de surtaxes et émettre des appels comme s'ils étaient chez eux", a-t-il expliqué.

Il s'exprimait lors de la signature d'un protocole d'accord sur les principes de base pour la mise en œuvre du "free roaming" entre le Sénégal et le Togo. Ce dernier Etat est le 7éme pays ouest-africain à avoir officialisé son adhésion à la Convention d'Abidjan sur le "free roaming", après le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée Conakry, le Mali, le Burkina Faso et la Sierra Leone.

"Nous voulons faire de l'Afrique, un seul réseau de communication, et pour cela, nous allons démarrer le 31 mars la mise en œuvre du +free roaming+ dans l'espace africain et tous les pays signataires de ce protocole vont appliquer les tarifs qui y figurent", a-t-il dit.

