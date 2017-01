Libye: L'OMS fournit des médicaments anti-VIH essentiels à Benghazi

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé mardi avoir fait acheminer une cargaison de médicaments antirétroviraux pour traiter les patients vivant avec le VIH en Libye.

Depuis le début du conflit libyen en 2011, la prévalence du VIH est à la hausse. La Libye comptait 6.330 patients vivant avec le VIH en 2016. Cette même année, 10 adolescents âgés entre 18 et 19 ans sont décédés en raison de l'absence de médicaments antirétroviraux.

Une évaluation de l'OMS du système de santé du pays a montré un effondrement général des services, y compris un blocage de l'approvisionnement et de la distribution de médicaments. Les patients sont obligés de réduire leurs traitements thérapeutiques ce qui provoque une résistance aux médicaments antirétroviraux de première nécessité et les laissent confrontés à des stades avancés de la maladie et à l'augmentation des taux de mortalité.

Face à cette pénurie grave de médicaments antirétroviraux et ne disposant que de fonds limités, le ministère libyen de la santé a demandé l'appui de l'OMS pour l'achat et la distribution de ces médicaments nécessaires. Le 22 décembre, l'OMS a fourni des médicaments antirétroviraux pour traiter 450 patients pendant 3 mois.

Les médicaments ont été remis au Centre pour les maladies infectieuses et les immunisations de Benghazi. L'OMS travaille en étroite collaboration avec le ministère pour rétablir les activités de traitement du VIH qui ont été arrêtées au début des hostilités. Ces activités comprennent notamment l'élaboration et la mise en œuvre du suivi et de l'évaluation du système de santé, en particulier des programmes de sécurité transfusionnelle.

Les barrières culturelles et la stigmatisation ont longtemps été un obstacle à la mise en œuvre efficace des programmes de prévention du VIH. L'OMS se concentre principalement sur la planification, la surveillance et la prestation de services de santé aux patients atteints du VIH en plaidant pour un accès universel au traitement et aux soins contre le VIH. À l'heure actuelle, un appel d'un montant de 1,2 million de dollars a été lancé par l'OMS auprès des donateurs pour assurer un approvisionnement régulier en médicaments antirétroviraux pendant un an.