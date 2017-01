Afrique: CAN 2017 - Les Fennecs au Gabon sans Feghouli et Medjani (groupe B)

Placée dans un groupe B relevé (Sénégal, Tunisie et Zimbabwe), l'Algérie se rendra au Gabon sans son capitaine et son vice-capitaine : Carl Medjani (8 apparitions avec Leganes cette saison) et Sofiane Feghouli (9 matchs de Premier League, 1 seul comme titulaire). Ajoutées aux retraites des vétérans de 2010 (Antar Yahia, Ghezzal et Bougherra, bien que ce dernier intègre le staff technique), ces deux absences contribuent au manque d'expérience d'une équipe au sein de laquelle 11 joueurs comptent moins de 10 sélections (5 n'en comptent aucune).

Georges Leeskens, le sélectionneur de l'Algérie, a communiqué sa liste de 23 Fennecs convoqués pour la CAN 2017 (14 janvier-5 février). Le technicien belge a marqué les esprits en écartant deux cadres du groupe, Sofiane Feghouli et Carl Medjani, en manque de temps de jeu dans leurs clubs respectifs.

