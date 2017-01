Mozambique: L'opposition décrète une trêve de deux mois

Crédit Suisse et la banque russe VTB sont soupçonnés par le gendarme de la bourse américain… Plus »

D'un côté, les combattants de la Renamo et leurs attaques sur la nationale 1, le principal axe nord-sud ou sur des postes militaires pour prendre des armes; de l'autre, en plus de l'armée régulière, des unités accusées de se livrer à des assassinats ciblés de membres de la Renamo.

Un espoir d'accalmie au Mozambique ? Il y a trois ans, l'ancienne rébellion Renamo, devenue parti d'opposition, avait repris les armes. Elle conteste notamment les résultats des élections présidentielle et législatives de 2014 remportées par le parti au pouvoir. Mais après des mois de violences et de blocage politique, l'heure semble être à l'apaisement : après avoir décrété une trêve d'une semaine pour les fêtes de fin d'année, le chef de la Renamo a annoncé mardi 3 janvier sa prorogation pour deux mois.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

